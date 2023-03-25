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    Галактионов: «Локомотив» находится не на том месте, где должен находится

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, как реагирует на критику в свой адрес.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Перед назначением в "Локомотив" был скепсис? Я нахожусь в работе, в команде. Стараюсь все это не читать. Понятно, что отголоски доходят. Но если я буду копаться в комментариях, статьях, я сойду с ума.

    И работать в этой профессии точно не буду. То, что люди говорят, это их право. Вопрос степени корректности и уважения. Между коллегами и тренерским сообществом он должен быть.

    Задача "железнодорожников" на остаток сезона? "Локомотив" находится не на том месте, где он должен находиться. Мы должны быть наверху. Шаг за шагом. От игры к игре мы должны продвигаться. И с точки зрения результата, и с точки зрения качества игры.

    Очередная задача сделать так, чтобы "Локомотив" был выше. Нам надо побеждать, таблицу посчитаем уже в конце. Все относительно, как и вверх, так и вниз. Поэтому одна победа нам даст толчее для дальнейших свершений», — сказал Галактионов СЭ.

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