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    Талалаев: Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и не справился с задачей

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    Уже бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своём уходе из московской команды.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Сегодня попрощался с командой, административно‑медицинским штабом "Торпедо". Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил.

    Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы», — написал Талалаев на своей странице в социальной сети.

    В нынешнем сезоне московская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 8-ю очками в активе.

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