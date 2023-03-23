Соболев назвал достойной игру против Ирана

Нападающий московскогои сборнойпрокомментировал результат товарищеского матча против сборной(1:1).

«Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом мы чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл. Получилась хорошая игра.

Могли и на победу рассчитывать сегодня. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет. Считаю, более чем достойно сыграли. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше», — цитирует Соболева «Чемпионат».

26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.