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    Соболев назвал достойной игру против Ирана

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Ирана (1:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом мы чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл. Получилась хорошая игра.

    Могли и на победу рассчитывать сегодня. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет. Считаю, более чем достойно сыграли. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше», — цитирует Соболева «Чемпионат».

    26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.

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