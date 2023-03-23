В «Пари НН» отреагировали на слухи о возможном увольнении Горлова

Спортивный директор «Пари НН»прокомментировал информацию о том, что клуб намерен уволитьс поста главного тренера.

«Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с "Локомотивом".

На 25 марта запланирована игра с Химиком», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство нижегородского клуба уже начало поиск кандидата на замену 35-летнему специалисту.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда не набрала ни одного очка в трех матчах РПЛ.

Напомним, КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». Нижегородский клуб наказали за участие в игре полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.