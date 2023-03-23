«Пари НН» уволит Горлова

Артем Горлов Фото: globallookpress.com
По данным источника, руководство нижегородского клуба уже начало поиск кандидата на замену специалисту.
Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда не набрала ни одного очка в трех матчах РПЛ.
Ранее на этой неделе КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». Нижегородский клуб наказали за участие в игре полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.