«Пари НН» уволит Горлова

в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, руководство нижегородского клуба уже начало поиск кандидата на замену специалисту.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда не набрала ни одного очка в трех матчах РПЛ.

Ранее на этой неделе КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». Нижегородский клуб наказали за участие в игре полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.