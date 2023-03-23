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    «Пари НН» уволит Горлова

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    Артем Горлов в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера «Пари НН», сообщает «Р-Спорт».

    Артем Горлов
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    Артем Горлов

    По данным источника, руководство нижегородского клуба уже начало поиск кандидата на замену специалисту.

    Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством команда не набрала ни одного очка в трех матчах РПЛ.

    Ранее на этой неделе КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо». Нижегородский клуб наказали за участие в игре полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.

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