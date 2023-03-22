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    Лоботка оценил работу Спаллетти в «Наполи»

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    Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка рассказал о доверии со стороны главного тренера команды Лучано Спаллетти.

    Станислав Лоботка
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    Станислав Лоботка

    «В отличие от Гаттузо, Спаллетти верит в меня, у него есть уверенность во мне, раньше такого не было, и сейчас я стараюсь расти благодаря этому.

    Вообще-то я не ожидал такого сезона от "Наполи". Наверное, никто не ожидал. Мы рады, что сезон развивается именно так и что у нас всё хорошо, это фантастика», — приводит слова Лоботки Сalciomercato.com.

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    • Напомним, что «Наполи» продлил контракт с полузащитником до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Лоботка провел 26 матчей за неаполитанцев, забил гол и сделал голевую передачу.

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