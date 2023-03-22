Лоботка оценил работу Спаллетти в «Наполи»

Полузащитникрассказал о доверии со стороны главного тренера команды

«В отличие от Гаттузо, Спаллетти верит в меня, у него есть уверенность во мне, раньше такого не было, и сейчас я стараюсь расти благодаря этому.

Вообще-то я не ожидал такого сезона от "Наполи". Наверное, никто не ожидал. Мы рады, что сезон развивается именно так и что у нас всё хорошо, это фантастика», — приводит слова Лоботки Сalciomercato.com.

Напомним, что «Наполи» продлил контракт с полузащитником до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Лоботка провел 26 матчей за неаполитанцев, забил гол и сделал голевую передачу.