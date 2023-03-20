«Торпедо» будет добиваться технического поражения для «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ

Московскоебудет настаивать на том, что быприсудили техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ. Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного клуба Дмитрий Ганичев.

Матч между «Торпедо» и «Пари НН» завершился вничью 1:1. В игре принял участие полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо».

«Нарушение зафиксировано. Подачей протеста занимаются юристы клуба. Думаю, что готовится соответствующая документация.

Это чисто технический процесс. В ближайшее время все должно быть сделано.

Согласно регламенту "Торпедо" будет добиваться технического поражения для Пари НН», — приводит слова Ганичева «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 20 туров.