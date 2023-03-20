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    «Торпедо» будет добиваться технического поражения для «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ

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    Московское «Торпедо» будет настаивать на том, что бы «Пари НН» присудили техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ. Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного клуба Дмитрий Ганичев.

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    Матч между «Торпедо» и «Пари НН» завершился вничью 1:1. В игре принял участие полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо».

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    • «Нарушение зафиксировано. Подачей протеста занимаются юристы клуба. Думаю, что готовится соответствующая документация.

    Это чисто технический процесс. В ближайшее время все должно быть сделано.

    Согласно регламенту "Торпедо" будет добиваться технического поражения для Пари НН», — приводит слова Ганичева «Матч ТВ».

    «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 20 туров.

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