«Торпедо» будет добиваться технического поражения для «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ

Матч между «Торпедо» и «Пари НН» завершился вничью 1:1. В игре принял участие полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо».
«Нарушение зафиксировано. Подачей протеста занимаются юристы клуба. Думаю, что готовится соответствующая документация.
Это чисто технический процесс. В ближайшее время все должно быть сделано.
Согласно регламенту "Торпедо" будет добиваться технического поражения для Пари НН», — приводит слова Ганичева «Матч ТВ».
«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 20 туров.