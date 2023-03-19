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    Талалаев: Конечно, недовольны. Мы должны выигрывать

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    Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итог матча против «Пари НН» (1:1).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Просто проявили себя футболисты, которые приехали в последний момент. Да, Рейна должны определять игру впереди. Да и первые 20 минут не были плохими. Мы владели мячом, были какие‑то подходы. Я удовлетворен тем, что делают мои ребята. Можно быть более креативным в финальной трети. Если забиваем — всё хорошо.

    Конечно, недовольны. Мы должны выигрывать. И руководители зашли в раздевалку, сказали это.

    Будем ли подавать протест? Безусловно. Мы не то что прижаты к стенке, мы припечатаны к ней. Конечно, будем», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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    • В таблице РПЛ «Нижний Новгород» занимает 13-е место с 20 очками. У «Торпедо» 8 очков и 16-е место. Это его 10-й матч без победы подряд.

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