Талалаев: Конечно, недовольны. Мы должны выигрывать

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:1).

«Просто проявили себя футболисты, которые приехали в последний момент. Да, Рейна должны определять игру впереди. Да и первые 20 минут не были плохими. Мы владели мячом, были какие‑то подходы. Я удовлетворен тем, что делают мои ребята. Можно быть более креативным в финальной трети. Если забиваем — всё хорошо.

Конечно, недовольны. Мы должны выигрывать. И руководители зашли в раздевалку, сказали это.

Будем ли подавать протест? Безусловно. Мы не то что прижаты к стенке, мы припечатаны к ней. Конечно, будем», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В таблице РПЛ «Нижний Новгород» занимает 13-е место с 20 очками. У «Торпедо» 8 очков и 16-е место. Это его 10-й матч без победы подряд.