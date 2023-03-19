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    «Монако» в гостях обыграл «Аяччо»

    «Аяччо» — «Монако»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Монако» обыграл «Аяччо» (2:0) в матче 28-го тура французской Первой лиги.

    «Монако» — «Аяччо»
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    «Монако» — «Аяччо»

    Первый гол был забит на 27-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

    На 53-й минуте встречи нападающий «Аяччо» Сирий Байала оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку.

    Уже на 84-й минуте игроки «Монако» поставили точку в этом матче. Второй гол команды забил Крепен Дьятта.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Аяччо — Монако 0:2
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (28'), 0:2 Крепин Дьятта (84') Аяччо: Бенжамен Леруа, Мохамед Юссуф (Кевин Шпадануда, 72'), Умар Гонсалес, Клеман Видаль, Исмаэль Диалло (Микаэль Альфонс, 17'), Сирий Байала, Mickael Barreto, Матьё Кутадёр, Юсеф Мохамед Белайли (Fernand Mayembo, 61'), Мунем Эль-Идрисси (Риад Нури, 72'), Мусса Сумано (Moussa Djitte, 72') Монако: Виссам Бен-Йеддер (Такуми Минамино, 77'), Брил Эмболо, Бен-Сегир, Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Вандерсон, Каю Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Юсеф Мохамед Белайли (3'), Исмаэль Диалло (14'), Гильермо Марипан (49') Удаление: Сирий Байала (53')

    После этого матча «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Аяччо» располагается на 18-й строчке.

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