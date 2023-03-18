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    Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Уралом»

    «Урал» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Динамо» победило «Урал» в матче 20-го тура чемпионата России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Встреча закончилась минимальной победой москвичей со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте игры забил нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

    В компенсированное время из технической зоны был удален главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Динамо 0:1
    Гол: 0:1 Константин Тюкавин (90') Урал: Илья Помазун, Kulakov D., Begic S., Эмерсон, Goglichidze L. (Мингиян Бевеев, 65'), Randjelovic L. (Юрий Железнов, 65'), Vloet R., Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич (Majstorovic M., '), Андрей Егорычев (Александр Юшин, 65'), Алексей Каштанов (Фаниль Сунгатулин, 78') Динамо: Игорь Лещук, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (Сергей Паршивлюк, 86'), Арсен Захарян, Матиас Норманн, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич (Majstorovic M., '), Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв (Ярослав Гладышев, 56') Предупреждения: Randjelovic L. (61'), Арсен Захарян (90+5')

    «Динамо» набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.

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