Тен Хаг: У нас должен быть менталитет победителя

Главный тренеррассказал о том, что необходимо привить его команде менталитет победителя.

«Я думаю, что мы должны установить в команде культуру победы. Мы "Манчестер Юнайтед", мы должны побеждать во всех играх, мы должны соревноваться во всех вохможных турнирах и побеждать в них.

Таким должен быть наш менталитет. Дело не в том, чтобы выигрывать все турниры.

Менталитет должен заключаться в следующем: когда ты выходишь на поле, ты должен выиграть матч», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. Следующий матч команда сыграет 19 марта с «Фулхэмом» в Кубке Англии. Прогноз на этот матч можно посмотреть тут.