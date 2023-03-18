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    Тен Хаг: У нас должен быть менталитет победителя

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что необходимо привить его команде менталитет победителя.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я думаю, что мы должны установить в команде культуру победы. Мы "Манчестер Юнайтед", мы должны побеждать во всех играх, мы должны соревноваться во всех вохможных турнирах и побеждать в них.

    Таким должен быть наш менталитет. Дело не в том, чтобы выигрывать все турниры.

    Менталитет должен заключаться в следующем: когда ты выходишь на поле, ты должен выиграть матч», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

    «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. Следующий матч команда сыграет 19 марта с «Фулхэмом» в Кубке Англии. Прогноз на этот матч можно посмотреть тут.

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