ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи»
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
  • 19:32
    • «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»
  • 00:51
    • «Лион» и «Нант» сильнейшего не выявили
    Все новости спорта

    Манкунианцы огорчат «дачников»

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Фулхэм
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 19 Марта 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» уже добыл один трофей в нынешнем сезоне. Команда Эрика тен Хага завладела Кубком английской лиги.

    А вот в чемпионате манкунианцы идут на 3 месте. Только за чемпионский титул команда уже не поборется.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.607.50Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» победил. В матче Лиги Европы команда минимально переиграла «Бетис» и вышла в четвертьфинал.

    Все прогнозы на футбол

    Так что настроение в команде отличное. У манкунианцев есть прекрасный шанс побороться еще за две вершины.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. И состав у них сильнее, и уровень игры команда тен Хага демонстрирует неплохой.

    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 9 месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «дачники» лишь на 5 очков отстают от 5 места.

  • И снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • Вторая победа «МЮ» над «Бетисом» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. Дома команда крупно уступила лидеру «Арсеналу» (0:3).

    В последних матчах «Фулхэм» смотрится откровенно блекло. В двух своих последних матча команда проиграла.

    Гости наверняка постараются найти свои шансы у ворот манкунианцев. На месте Александар Митрович, способный создать гол из ничего.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.44.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Фулхэма» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.50.

    Команда тен Хага явно сильнее, к тому же мотивирована побороться за еще один трофей.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Атланта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Родина — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гомель — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Манкунианцы огорчат «дачников»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры