«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уже добыл один трофей в нынешнем сезоне. Команда Эрика тен Хага завладела Кубком английской лиги.

А вот в чемпионате манкунианцы идут на 3 месте. Только за чемпионский титул команда уже не поборется.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1X2Новым игрокам 1.434.607.50Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» победил. В матче Лиги Европы команда минимально переиграла «Бетис» и вышла в четвертьфинал.

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Так что настроение в команде отличное. У манкунианцев есть прекрасный шанс побороться еще за две вершины.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. И состав у них сильнее, и уровень игры команда тен Хага демонстрирует неплохой.

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 9 месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «дачники» лишь на 5 очков отстают от 5 места.

В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. Дома команда крупно уступила лидеру «Арсеналу» (0:3).

В последних матчах «Фулхэм» смотрится откровенно блекло. В двух своих последних матча команда проиграла.

Гости наверняка постараются найти свои шансы у ворот манкунианцев. На месте Александар Митрович, способный создать гол из ничего.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.44.

На викторию «Фулхэма» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.50.

Команда тен Хага явно сильнее, к тому же мотивирована побороться за еще один трофей .

Наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.