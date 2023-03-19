«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» уже добыл один трофей в нынешнем сезоне. Команда Эрика тен Хага завладела Кубком английской лиги.
А вот в чемпионате манкунианцы идут на 3 месте. Только за чемпионский титул команда уже не поборется.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм
В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» победил. В матче Лиги Европы команда минимально переиграла «Бетис» и вышла в четвертьфинал.
Так что настроение в команде отличное. У манкунианцев есть прекрасный шанс побороться еще за две вершины.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. И состав у них сильнее, и уровень игры команда тен Хага демонстрирует неплохой.
«Фулхэм»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 9 месте в турнирной таблице.
Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «дачники» лишь на 5 очков отстают от 5 места.
В предыдущем своем поединке «Фулхэм» снова проиграл. Дома команда крупно уступила лидеру «Арсеналу» (0:3).
В последних матчах «Фулхэм» смотрится откровенно блекло. В двух своих последних матча команда проиграла.
Гости наверняка постараются найти свои шансы у ворот манкунианцев. На месте Александар Митрович, способный создать гол из ничего.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.44.
На викторию «Фулхэма» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.50.
Команда тен Хага явно сильнее, к тому же
Наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.