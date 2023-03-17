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    Артета: Вылет из Лиги Европы — огромный удар для «Арсенала»

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет команды из 1/8 финала Лиги Европы.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Арсенал» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:1, 3:5 по пенальти) в ответном матче.

    «Это огромный удар. Мы действительно хотели пройти дальше, старались весь матч, но этого оказалось недостаточно.

    Хочу поздравить "Спортинг" с победой. Игра началась сложно для нас, по ходу матча потеряли двух игроков.

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    • Мы допускали слишком много свободных зон и не выигрывали достаточно дуэлей, отдавали мяч много раз, иногда раз за разом.

    Разочарование никуда не денется. Но у нас впереди 11 матчей АПЛ, а следующий финал — против "Кристал Пэлас". Мы должны восстановиться, вложить всю нашу энергию и сосредоточиться, играть лучше, чем сегодня, приложить те же усилия, что и сегодня, но победить», — приводит слова Артеты Sky Sports.

    Напомним, «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги после 27 туров.

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