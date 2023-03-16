Спаллетти: Было непросто, но «Наполи» удалось достичь исторической цели

Главный тренер «Наполи»оценил игру своей команды в ответном матче с «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Поначалу "Айнтрахт" здорово атаковал.

У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «адзурри». Таким образом, «Наполи» выиграл с общим счетом 5:0 и впервые вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.