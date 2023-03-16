ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
    Все новости спорта

    Спаллетти: Было непросто, но «Наполи» удалось достичь исторической цели

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Наполи Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт
    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру своей команды в ответном матче с «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

    Лучано Спаллетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Спаллетти

    «Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Поначалу "Айнтрахт" здорово атаковал.

    У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

    Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «адзурри». Таким образом, «Наполи» выиграл с общим счетом 5:0 и впервые вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры