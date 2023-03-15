В УЕФА не против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии

В УЕФА отреагировали на возможное участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА).

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.