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    В УЕФА не против участия сборной России в чемпионате Центральной Азии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    В УЕФА отреагировали на возможное участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА).

    Сборная России
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    Сборная России

    «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

    По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

    Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

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