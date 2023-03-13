Сборная России может принять участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Напомним, 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, а еще через три дня встретится с Ираком.
Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.
В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.