Сборная России может принять участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборнойв первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), сообщает «Спорт-Экспресс».

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Напомним, 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, а еще через три дня встретится с Ираком.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.