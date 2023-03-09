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    Колосков назвал ключевую роль товарищеского матча Россия — Ирак

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге.

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    «Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает.

    Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм. Конечно, подобные матчи в России прежде всего поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию.

    Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Ирак запланирован на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи.

    Напомним, 23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране.

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