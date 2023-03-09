Колосков назвал ключевую роль товарищеского матча Россия — Ирак

Почетный президент РФСвысказался о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге.

«Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает.

Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм. Конечно, подобные матчи в России прежде всего поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию.

Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Ирак запланирован на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи.

Напомним, 23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране.