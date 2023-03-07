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    Слуцкий призвал смотреть матчи сборной России

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    Известный тренер Леонид Слуцкий считает, что сборной России нельзя отказываться от проведения товарищеских матчей.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    В марте сборная России должна сыграть с национальными командами Ирана и Ирака.

    «Проводить двусторонку вместо товарищеских матчей? Нужно все равно играть эти матчи, там как-то считается рейтинг, мы должны показать, что на ходу, поэтому двусторонка не канает.

  • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
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    • Не смотрите эти матчи, потому что там не будет результата — неправильно. Смотрите эти матчи, потому что увидите много игроков, которые ярко проявляют себя в Российской Премьер-Лиге, не играли до этого за сборную.

    Мы можем понять об уровне РПЛ, об уровне молодых и ярких игроков на примере Ирана, Ирака и Узбекистана. Почему не смотреть? Есть масса мотивационных моментов, под которые можно подставить.

    Считаю, что мы с любым составом в матчах с соперниками, с которыми играем сейчас, можем требовать положительного результата. Валерий Георгиевич требует того же», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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