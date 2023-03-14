Талалаев: Расчет на воспитанников — плановая политика «Спартака»

В февральском матче Кубка России против «Локомотива» в стартовом составе «Спартака» было 11 россиян.
«Когда мне доводилось провести несколько встреч с Каттани (Лука Каттани, бывший спортивный директор "Спартака"- прим.), было видно, что это плановая политика, то есть расчет на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух, впитали футбол в короткий и средний пас, уже имеют опыт игры за молодежную команду.
Когда мы обращались с просьбой отдать, например, Литвинова или Игнатова в аренду, то получили отказ и объяснения были, что эти игроки будут составлять основу.
Видим, что уровень чемпионата немного упал. Игроки, которые играют в футбол с единым пониманием, они как и раз и смотрятся. Не просто так в расширенный список сборной пригласили 10 человек из Спартака», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.