Талалаев: Расчет на воспитанников — плановая политика «Спартака»

Главный тренер московского «Торпедо»высказался по поводу того, что российские футболисты стали лидерами

В февральском матче Кубка России против «Локомотива» в стартовом составе «Спартака» было 11 россиян.

«Когда мне доводилось провести несколько встреч с Каттани (Лука Каттани, бывший спортивный директор "Спартака"- прим.), было видно, что это плановая политика, то есть расчет на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух, впитали футбол в короткий и средний пас, уже имеют опыт игры за молодежную команду.

Когда мы обращались с просьбой отдать, например, Литвинова или Игнатова в аренду, то получили отказ и объяснения были, что эти игроки будут составлять основу.

Видим, что уровень чемпионата немного упал. Игроки, которые играют в футбол с единым пониманием, они как и раз и смотрятся. Не просто так в расширенный список сборной пригласили 10 человек из Спартака», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.