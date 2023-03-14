ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
    Все новости спорта

    Талалаев: Расчет на воспитанников — плановая политика «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Торпедо РПЛ Футбол России
    Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался по поводу того, что российские футболисты стали лидерами «Спартака».

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    В февральском матче Кубка России против «Локомотива» в стартовом составе «Спартака» было 11 россиян.

    «Когда мне доводилось провести несколько встреч с Каттани (Лука Каттани, бывший спортивный директор "Спартака"- прим.), было видно, что это плановая политика, то есть расчет на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух, впитали футбол в короткий и средний пас, уже имеют опыт игры за молодежную команду.

    Когда мы обращались с просьбой отдать, например, Литвинова или Игнатова в аренду, то получили отказ и объяснения были, что эти игроки будут составлять основу.

  • Слуцкий: В «Спартаке» россияне посадили легионеров на лавку
  • Читайте по теме

    • Видим, что уровень чемпионата немного упал. Игроки, которые играют в футбол с единым пониманием, они как и раз и смотрятся. Не просто так в расширенный список сборной пригласили 10 человек из Спартака», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»?
  • «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выйдет ли «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов?
  • «Порту» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Команды возьмут голевую паузу
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры