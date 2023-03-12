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    Тен Хаг: Мы должны были исполнить пенальти

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0).

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    «Мои поздравления команде, она проявила крепость характера при столь продолжительной игре вдесятером. Игроки были достаточно сильны физически и психологически для того, чтобы набрать очко.

    "Манчестер Юнайтед" должен был исполнять пенальти никаких сомнений. Я не знаю, почему ВАР не вмешался.

    Каземиро провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ.

    Его отсутствие — это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», — заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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