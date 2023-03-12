Джеррард может возглавить команду из Турции

Стивен Джеррард Фото: globallookpress.com
По данным источника, клуб ищет нового тренера, так как ранее команду покинул Абдулла Авджи. Он руководил командой на протяжении последних трех лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции
Также среди кандидатов на пост главного тренера есть Славен Били и Серген Ялчин.
В октябре Джеррард покинул пост главного тренера английской «Астон Виллы», в которой он работал с ноября 2021 года. Ранее 42-летний специалист также возглавлял шотландский «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля».