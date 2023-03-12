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    Джеррард может возглавить команду из Турции

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    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард входит в список претендентов на пост главного тренера турецкого «Трабзонспора», сообщает Sporx.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    По данным источника, клуб ищет нового тренера, так как ранее команду покинул Абдулла Авджи. Он руководил командой на протяжении последних трех лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции

    Также среди кандидатов на пост главного тренера есть Славен Били и Серген Ялчин.

    В октябре Джеррард покинул пост главного тренера английской «Астон Виллы», в которой он работал с ноября 2021 года. Ранее 42-летний специалист также возглавлял шотландский «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля».

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