Джеррард может возглавить команду из Турции

Бывший полузащитник «Ливерпуля»входит в список претендентов на пост главного тренера турецкого «Трабзонспора», сообщает Sporx.

По данным источника, клуб ищет нового тренера, так как ранее команду покинул Абдулла Авджи. Он руководил командой на протяжении последних трех лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции

Также среди кандидатов на пост главного тренера есть Славен Били и Серген Ялчин.

В октябре Джеррард покинул пост главного тренера английской «Астон Виллы», в которой он работал с ноября 2021 года. Ранее 42-летний специалист также возглавлял шотландский «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля».