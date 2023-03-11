«Торпедо» — «Урал»: счет 0:1, обзор гола

«Торпедо» — «Урал» Фото: globallookpress.com
Судьба встречи решилась на 65-й минуте, когда точный удар нидерландского полузащитника Рая Влута принес победу команде Виктора Ганчаренко.
Российская Премьер-лига. 19-й тур
«Торпедо» — «Урал» — 0:1 (0:0)
Гол: Влут, 65«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук (Прошкин, 46), Нетфуллин, Савич (Лебеденко, 78), Кухарчук (Каймаков, 61), Рейна (Рязанцев, 61), Караев (Жажа, 78), Стефанович«Урал»: Помазун, Кулаков (Гогличидзе, 79), Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Сунгатулин, Бикфалви (Бегич, 86), Мишкич, Влут, Егорычев, Ранджелович (Юшин, 46), Каштанов (Татаринов, 90)Предупреждения: Каштанов (54), Мишкич (60), Кулаков (77)
Таким образом, «Урал» набрал 25 очков и идет десятый, «Торпедо» по-прежнему последнее.