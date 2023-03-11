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    Гол Влута принес «Уралу» победу на «Торпедо»

    «Торпедо» — «Урал»: счет 0:1, обзор гола

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    В матче 19-го тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга на выезде переиграл московское «Торпедо» со счетом 1:0.

    «Торпедо» — «Урал»
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    «Торпедо» — «Урал»

    Судьба встречи решилась на 65-й минуте, когда точный удар нидерландского полузащитника Рая Влута принес победу команде Виктора Ганчаренко.

    Российская Премьер-лига. 19-й тур
    «Торпедо» — «Урал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Влут, 65«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук (Прошкин, 46), Нетфуллин, Савич (Лебеденко, 78), Кухарчук (Каймаков, 61), Рейна (Рязанцев, 61), Караев (Жажа, 78), Стефанович«Урал»: Помазун, Кулаков (Гогличидзе, 79), Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Сунгатулин, Бикфалви (Бегич, 86), Мишкич, Влут, Егорычев, Ранджелович (Юшин, 46), Каштанов (Татаринов, 90)Предупреждения: Каштанов (54), Мишкич (60), Кулаков (77)

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Урал» набрал 25 очков и идет десятый, «Торпедо» по-прежнему последнее.

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