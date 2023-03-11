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    «Локомотив» вдевятером удержал победу над «Ахматом»

    «Ахмат» — «Локомотив»: счет 0:1, обзор гола

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    В матче 19-го тура чемпионата России московский «Локомотив» в гостях взял верх над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов
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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов

    Единственным голом в поединке отметился Сергей Пиняев с передачи Максима Глушенкова.

    Отметим, что красные карточки в составе «железнодорожников» получили Станислав Магкеев и Максим Ненахов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Локомотив 0:1
    Гол: 0:1 Сергей Пиняев (11') Ахмат: Гамид Агаларов, Бернард Бериша, Евгений Харин, Иван Олейников (Владислав Камилов, 67'), Лечи Садулаев (Chernyak I., 88'), Satara M., Андрей Семёнов, Гиорги Шелия, Антон Швец (Владимир Ильин, 67'), Артём Тимофеев (Divanovic Z., 57'), Ризван Уциев (Владислав Карапузов, 57') Локомотив: Dzyuba A. (Константин Марадишвили, 76'), Херман Конти, Максим Глушенков (Даниил Куликов, 46'), Франсуа Камано (Игорь Смольников, 63'), Артём Карпукас, Иван Кузьмичёв, Илья Лантратов, Станислав Магкеев, Максим Ненахов, Сергей Пиняев (Антон Миранчук, 64'), Наир Тикнизян Предупреждения: Станислав Магкеев (9'), Станислав Магкеев (20'), Лечи Садулаев (29'), Максим Ненахов (42'), Максим Ненахов (60'), Антон Швец (67'), Гамид Агаларов (90'), Илья Лантратов (90+2')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» находится на шестой строчке (29).

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