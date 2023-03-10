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    Непомнящий о Fan ID: Карта болельщика должна быть у всех

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    Известный тренер Валерий Непомнящий признался, что планирует оформить карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.

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    «Скоро оформлю свой Fan ID. Времени не было, но на днях оформлю. Там очень простая процедура. Через Госуслуги спокойно все сделаю. Меня не пугает тот факт, что нужно сходить в МФЦ для подтверждения.

    Я положительно отношусь к Fan ID. Считаю, что такая карта болельщика должна быть у всех. Но почему это только на футболе? Почему нет на хоккее или баскетболе? Немного несправедливо, но я за Fan ID.

    Не понимаю протестные настроения болельщиков. Я не говорю про фанатские группировки, речь про обычных болельщиках. На чемпионате мира оформляли подобную карту все, и никто не возражал, что это ограничивает их личные свободы. А сейчас вдруг начали думать об этом. Немного надуманная проблема», — приводит слова Непомнящего Sport24.

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