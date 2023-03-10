Непомнящий о Fan ID: Карта болельщика должна быть у всех

Известный тренерпризнался, что планирует оформить карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.

«Скоро оформлю свой Fan ID. Времени не было, но на днях оформлю. Там очень простая процедура. Через Госуслуги спокойно все сделаю. Меня не пугает тот факт, что нужно сходить в МФЦ для подтверждения.

Я положительно отношусь к Fan ID. Считаю, что такая карта болельщика должна быть у всех. Но почему это только на футболе? Почему нет на хоккее или баскетболе? Немного несправедливо, но я за Fan ID.

Не понимаю протестные настроения болельщиков. Я не говорю про фанатские группировки, речь про обычных болельщиках. На чемпионате мира оформляли подобную карту все, и никто не возражал, что это ограничивает их личные свободы. А сейчас вдруг начали думать об этом. Немного надуманная проблема», — приводит слова Непомнящего Sport24.