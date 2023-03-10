Кварацхелия стал лучшим игроком февраля в Серии А

Нападающийбыл признан лучшим игроком февраля в Серии А. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В феврале полузащитник сыграл 4 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 27 матчей, отличился 12-ю голами и 9-ю передачами.

Помимо хавбека «Наполи», на звание лучшего футболиста февраля в Серии А претендовали российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, форвард «неаполитанцев» Виктор Осимхен и футболист «Ювентуса» Анхель Ди Мария.

«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. Ближайший преследователь команды «Интер» отстает от неаполитанцев на 15 баллов.