«Фиорентина»- «Сивасспор»: счет матча 1:0,обзор гола

В первом матче 1/8 финала Лиги конференцийодержала домашнюю победу над турецким— 1:0.

Счет в матче был открыт на 69-й минуте. Бираги исполнил подачу от углового флага, мяч заметался по штрафной площади гостей. Антонин Барак сумел в падении через себя точно пробить в сетку.

В компенсированное время турки остались в меньшинстве. Градель за отмашку против Мартинеса на чужой половине поля получил красную карточку.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Фиорентина — Сивасспор 1:0 Гол: 1:0 Антонин Барак (69') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Антонин Барак, 58'), Софьян Амрабат (Роландо Мандрагора, 59'), Джакомо Бонавентура (Артур Кабрал, 69'), Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 59'), Лука Йович, Николас Гонсалес (Кристиан Куаме, 80') Сивасспор: Эрдоган Ешильюрт (Clinton N'Jie, 80'), Jordy Caicedo (Леке Джеймс, 68'), Самуэль Сайс (Макс-Ален Градель, 59'), Харис Харисис, Исаак Кофи, Хакан Арслан (Фредрик Ульвестад, 80'), Угюр Чифтчи, Димитрис Гутас, Аарон Аппиндангойе, Мурат Палули, Али Шашал Вурал Предупреждения: Самуэль Сайс (42'), Софьян Амрабат (58'), Лука Йович (62'), Артур Кабрал (84'), Кристиано Бираги (90 + 1'), Исаак Кофи (90 + 3'), Додо (90 + 5') Удаление: Макс-Ален Градель (90 + 4')

В параллельном матче бельгийский «Гент» на своем поле сыграл вничью с турецким клубом «Истанбул Башакшехир» — 1:1.

Счет в матче на 16-й минуте открыли гости, которые подобрали мяч в центре поля и провели успешную атаку. Гюрлер навесил от левой линии штрафной, и Стефано Окака головой переправил мяч в дальний угол.

На 35-й минуте бельгийцы отыгрались. Фофанан прострелил слева, Кейперс умудрился попасть в Бабаджана, но вратарь гостей выронил мяч из рук, и хозяева добили его в сетку усилиями Гифта Орбана.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Гент — Истанбул Башакшехир 1:1 Голы: 0:1 Стефано Окака (16'), 1:1 Gift Orban (35') Гент: Дави Руф, Алессио Кастро-Монтес, Камиль Пёнтковски, Майкл Нгаду, Нуриу, Свен Кумс (Вадис Оджиджа-Офоэ, 68'), Julien De Sart, Малик Мартен Фофана (Матисс Самуаз, 68'), Уго Кейперс (Matias Fernandez, 85'), Хён Сок Хон, Gift Orban (Лоран Депуатр, 68') Истанбул Башакшехир: Сердар Гюрлер (Мухаммет Арсланташ, 85'), Стефано Окака (Эдгар Мигел Йе, 75'), Аднан Янузай (Дениз Тюрюдж, 46'), Беркай Озджан, Эден Карзев (Даниэль Алексич, 14'), Махмут Текдемир, de Lima, Ахмед Туба, Леонардо Дуарте, Омер Али Сахинер, Волкан Бабаджан Предупреждения: Дениз Тюрюдж (49'), Ахмед Туба (83'), Сердар Гюрлер (84'), Эмре Белёзоглу (90 + 1')

Еще в одном матче швейцарский «Базель» дома сыграл вничью с братиславским «Слованом» — 2:2.

Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева. С дальней дистанции низом пробил по воротам Ндой, Хован отбил мяч прямо перед собой, а первым на добивании оказался Зеки Амдуни.

На 17-й минуте словаки отыгрались. Заброс Вайсса на правый край штрафной площади прошёл на Юрия Медведева, который мастерски обработал мяч, после чего силовым ударом прошил Хитца.

На 40-й минуте «Базель» вновь повел. Каде сыграл на подборе, попытавшись пробить, но попал в защитник. Мяч срикошетил левее, откуда Каде, догнавший мяч, тут же совершил классный прострел к линии вратарской площади, а там удачно подставил ногу Анди Зекири.

А на 70-й минуте Вайсс от левого угла штрафной площади с места вырезал идеальную подачу на голову Малика Абубакари, который аккуратно подрезал мяч под дальнюю штангу, сравняв счет.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Базель — Слован 2:2 Голы: 1:0 Zeki Amdouni (6'), 1:1 Юрий Медведев (17'), 2:1 Анди Зачири (40'), 2:2 Малик Абубакари (70') Базель: Марвин Хиц, Михаэль Ланг, Анди Пельмар, Риккардо Калафьори, Уго Новоа, Таулант Джака (Анди Диуф, 63'), Ваутер Бюргер, Anton Kade (Серхио Лопес, 63'), Дан Ндой (Лиам Миллар, 87'), Zeki Amdouni, Анди Зачири (Жан-Кевин Огустен, 78') Слован: Малик Абубакари (Яромир Змрхаль, 87'), Георгий Чакветадзе (Тигран Барсегян, 77'), Владимир Вайсс (Андре Грин, 77'), Александр Чаврич (Уче Агбо, 77'), Filip Lichy, Юрай Куцка (Maudo Jarjue, 90'), Лукас Ловат, Вернон Де Марко, Гурам Кашия, Юрий Медведев, Адриан Хован Предупреждения: Владимир Вайсс (45 + 3'), Filip Lichy (63'), Heiko Vogel (64'), Гурам Кашия (73')

Польский «Лех Познань» одержал домашнюю победу над шведским «Юргороден» — 2:0.

На 39-й минуте счет открыл хорватский защитник Антонио Милич, а на 82-й минуте польский хавбек Филип Мархвиньский снял все вопросы о победителе.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Лех Познань — Юргорден 2:0 Голы: 1:0 Антонио Милич (39'), 2:0 Филип Мархвиньский (82') Лех Познань: Филип Беднарек, Жоэл Виейра Перейра, Филип Дагерстоль, Антонио Милич, Педру Ребошу, Йеспер Карлстрём, Радослав Муравски, Михал Скурась, Афонсу Соуза (Adriel D'Avila Ba Loua, 72'), Филип Шимчак (Филип Мархвиньский, 76'), Микаэль Исхак Юргорден: Gustav Medonca Wikheim, Виктор Эдвардсен (Jacob Bergstrom, 84'), Йоэль Асоро (Харис Радетинац, 84'), Oliver Berg, Бесард Сабович (Хампус Финнделл, 69'), Магнус Эрикссон, Пьер Бенгтссон, Маркус Даниэльссон, Карлос Морос Грация (Йеспер Лёфгрен, 77'), Петр Юханссон, Якоб Зеттерстрём Предупреждения: Карлос Морос Грация (49'), Радослав Муравски (60'), Микаэль Исхак (67'), Виктор Эдвардсен (90 + 1')

Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 16 марта.