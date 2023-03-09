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    Фернандес о победе «Челси»: Мы верили, что команда сможет это сделать

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    Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес оценил игру команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). По итогам двух встреч лондонская команда прошла «шмелей» с общим счетом 2:1.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Мы собираемся оставаться на победном пути и надеемся, что ситуация продолжит улучшаться. У наших тренеров был отличный план на игру.

    Мы верили, что команда сможет это сделать. Мы защищались большой группой игроков, все вовремя возвращались назад. Мы просто должны были делать свою работу и следовать этому плану игры.

    Когда мы играем дома, это повышает уверенность команды. Мы играли очень хорошо, и мы верим в путь, над которым работаем.

    Я действительно счастлив здесь, и я лучше узнаю своих товарищей по команде. Я чувствую себя более уверенно. Мы все чувствуем уверенность после второй победы подряд. Мы надеемся, что снова сможем стать чемпионами», — приводит слова Фернандеса 90min.

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