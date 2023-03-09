Аршавин: В «Торпедо» у Дзюбы ничего бы не получилось, потому что у него были бы слишком слабые партнеры

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиювысказался о сорванном переходе российского форвардав московское

«Если честно, мне кажется, что этот союз не был бы хорошим ни для Дзюбы, ни для "Торпедо". У него были бы слишком слабые партнеры, и ему бы пришлось вывозить всё одному. Скорее всего, ничего бы не получилось.

Артему повезло, что он попал в "Локомотив". Там более сильные партнеры и проще играть, поэтому там он проявит себя ярче, чем в Торпедо», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге 34‑летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона‑2022/23.