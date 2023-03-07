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    Осимхен заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ

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    Форвард «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос о своем будущем в неаполитанской команде.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Мне нравится играть в Серии А. Я знаю, что люди считают АПЛ самой главной лигой в мире, но пока я об этом не думаю, не знаю, что произойдёт. Я много работаю и счастлив играть в Неаполе. Делаю всё возможное, чтобы достичь своих целей и, возможно, однажды сыграть в Премьер-лиге, но сейчас я просто наслаждаюсь моментом.

    Серия А — большой вызов для меня, здесь отличные болельщики, которые всегда дают тебе почувствовать их поддержку. В этом плане итальянский чемпионат — лучший для меня», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.

    В текущем сезоне Серии А Осимхен провел в составе «Наполи» 20 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

    После 24 туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.

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