прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 1.83

7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Болонья». Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Парма»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Парма» занимает 15-е место, набрав 8 очков.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Италии «Парма» одержала победу над «Аталантой» (3:0).

Не сыграют: «Парма» не сможет рассчитывать на Адриана Бернабе.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних пяти матчах «Парма» одержала одну победу, сыграла одну встречу вничью и в трёх поединках потерпела поражение. «Парма» сумела заметно улучшить настроение болельщиков, одержав выездную победу над «Аталантой». До этого команда уступила «Лацио» (1:2), «Торино» (0:3) и «Интеру» (0:3), а также сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).

«Болонья»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Болонья» занимает 14-е место, набрав 14 очков.

Последние матчи: «Болонья» на домашней арене одержала победу над командой «Монца» (2:1). Это уже третья победа команды подряд, ранее клуб обыграл «Милан» (4:2) и «Кальяри» (2:0).

Не сыграют: в лазарете «Болоньи» находится Эмиль Холм, Роберто Пикколи, Лоренцо Де Сильвестри.

Состояние команды: Команда успешно справилась с «Кальяри», «Миланом» и «Монцей», причём особенно убедительно проявила себя в атаке. Подопечные Палладино набрали уверенность и постараются продлить успешную серию, однако на выезде им предстоит подтвердить свою стабильность.

На что ставят в матче Парма — Болонья Букмекерские коэффициенты на матч Парма — Болонья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Парма» занимает 15-е место в чемпионате Италии

«Болонья» занимает 14-е место в чемпионате Италии

«Болонья» одержала третью победу подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Болоньи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Пармы» — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.80.

Прогноз: У «Пармы» большие проблемы с реализацией моментов, команда с трудом забивает гол за игру, чего не скажешь о команде «Болонья». Гости как минимум забивают один мяч за матч. И это взятие ворот может сыграть ключевую роль в предстоящей игре.

1.83 Победа «Болоньи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Парма» — «Болонья» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Болоньи» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Парма» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.