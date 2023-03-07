В «Ганновере» назвали причину отсутствия игрового времени у Ондуа

В немецкомзаявили, что защитник командыне попадает в основной состав команды только по спортивным причинам.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами.

Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге — он не смог ими воспользоваться.

С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», — приводит слова пресс-службы «Ганновера» ТАСС.

Напомним, что Ондуа имеет российское гражданство. Футболист заявил, что не выступает за «Ганновер» после чемпионата мира в Катаре. На мировом первенстве Ондуа выступал в бутсах с российским флагом.

Действующий контракт игрока с «Ганновером» истекает летом 2023 года.