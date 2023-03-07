В «Ганновере» назвали причину отсутствия игрового времени у Ондуа

Гаэль Ондуа Фото: globallookpress.com
«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами.
Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге — он не смог ими воспользоваться.
С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», — приводит слова пресс-службы «Ганновера» ТАСС.
Напомним, что Ондуа имеет российское гражданство. Футболист заявил, что не выступает за «Ганновер» после чемпионата мира в Катаре. На мировом первенстве Ондуа выступал в бутсах с российским флагом.
Действующий контракт игрока с «Ганновером» истекает летом 2023 года.