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    В «Ганновере» назвали причину отсутствия игрового времени у Ондуа

    Футбол Футбол Германии Ганновер 96
    В немецком «Ганновере» заявили, что защитник команды Гаэль Ондуа не попадает в основной состав команды только по спортивным причинам.

    Гаэль Ондуа
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    Гаэль Ондуа

    «Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами.

    Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге — он не смог ими воспользоваться.

    С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», — приводит слова пресс-службы «Ганновера» ТАСС.

  • Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»
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    • Напомним, что Ондуа имеет российское гражданство. Футболист заявил, что не выступает за «Ганновер» после чемпионата мира в Катаре. На мировом первенстве Ондуа выступал в бутсах с российским флагом.

    Действующий контракт игрока с «Ганновером» истекает летом 2023 года.

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