Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

Полузащитник «Ганновера»рассказал, что больше не будет играть за немецкий клуб.

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену.

Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉

Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Несмотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное — это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также — что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться», — приводит слова Ондуа Sports.ru.

В текущем сезоне Ондуа провел за «Ганновер» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России и занимался в академии «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, а позже играл за «молодежку» ЦСКА и пытался закрепиться в «Анжи».