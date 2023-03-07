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    Мюллер о матче с ПСЖ: Это будет жаркая игра

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что результат прошлого матча с ПСЖ (1:0) и домашние стены играют в пользу команды перед ответным поединком 1/8 Лиги чемпионов.

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    «Каждый может сам для себя решить, кого он считает фаворитом. Цифры говорят о том, что в первом матче мы выиграли со счетом 1:0. Я считаю, что это дает нам преимущество. К тому же, мы играем дома.

    Обеим командам придется полагаться на основополагающие аспекты игры. Я убежден, что мы сможем показать их на поле. Удача также играет важную роль в матчах с такими высокими ставками. Это будет жаркая игра», —

    Поединок «Бавария» — ПСЖ запланирован на 8 марта. Он состоится в Мюнхене в 23:00 мск.

    Эксперты LiveSport сделали свои прогнозы на эту встречу. Они доступны по ссылкам здесь и здесь.

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