Осимхен: Кварацхелия в ближайшие годы может выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи»высказался о партнере по команде, грузинском полузащитнике

«Он исключительный парень, это было видно сразу. В раздевалке "Наполи" его очень любят не только за игру на поле, но и за поведение за пределами стадиона. Верю, в ближайшие годы он имеет возможность выиграть "Золотой мяч", а также принести много пользы нашей команде», — цитирует Осимхена Tuttomercatoweb.

В составе неаполитанцев он сыграл 27 матчей, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до 2027 года.

Ранее полузащитник выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».