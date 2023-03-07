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    Осимхен: Кварацхелия в ближайшие годы может выиграть «Золотой мяч»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о партнере по команде, грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Он исключительный парень, это было видно сразу. В раздевалке "Наполи" его очень любят не только за игру на поле, но и за поведение за пределами стадиона. Верю, в ближайшие годы он имеет возможность выиграть "Золотой мяч", а также принести много пользы нашей команде», — цитирует Осимхена Tuttomercatoweb.

    В составе неаполитанцев он сыграл 27 матчей, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до 2027 года.

    Ранее полузащитник выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

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