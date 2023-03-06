«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника

По информации Diario Sport, «Ман Сити» не так давно сообщил об этом Жорже Мендешу, агенту португальского футболиста.

Силва хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Отмечается, что каталонский клуб уже обсуждает с Мендешем возможный трансфер 28-летнего хавбека.

«Ман Сити» готов продать Бернарду за 65 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел в чемпионате Англии 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать игроков этим летом.