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    «Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву

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    «Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника Бернарду Силвы.

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    По информации Diario Sport, «Ман Сити» не так давно сообщил об этом Жорже Мендешу, агенту португальского футболиста.

    Силва хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Отмечается, что каталонский клуб уже обсуждает с Мендешем возможный трансфер 28-летнего хавбека.

    «Ман Сити» готов продать Бернарду за 65 миллионов фунтов.

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    • В текущем сезоне Бернарду Силва провел в чемпионате Англии 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

    Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать игроков этим летом.

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