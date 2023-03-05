«Лион» — «Лорьян»: счет 0:0

В матче 26-го тура Лиги 1разошлись нулевой ничьей. Встреча проходила на стадионе «Групама».

«Лион» нанес больше ударов в сторону ворот соперника. Только 4 удара из 14 пошли в створ.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Лорьян 0:0 Лион: Реми Риу, Синали Дьоманде, Деян Ловрен, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Йоанн Лепенан, Максанс Какере, Корентин Толиссо (Уссем Ауа, 65'), Брэдли Баркола, Amin Sarr (Мусса Дембеле, 73'), Райан Шерки Лорьян: Бамба Дьенг (Ибраима Коне, 76'), Yoann Cathline (Тео Ле Бри, 69'), Энцо Ле Фе, Стефан Диарра (Игор Силва, 69'), Жан-Виктор Макенго (Жюльен Понсо, 69'), Лоран Абергель, Венсан Ле Гофф, Монтассар Тальби, Бамо Мейте, Жедеон Калулу, Вито Манноне Предупреждение: Кастелло Люкеба (66')

У «Лорьяна» после матча на очко больше (40), он занимает 9-е место. У «Лиона» 39 пунктов и 10-я позиция.