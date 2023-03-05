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    Коваленко: В конце матча допустил ошибку, и нам забили

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко подвел итог матча 18‑го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    «Может, подсели как‑то физически. "Динамо" во втором тайме забрало инициативу и начало атаковать больше. В конце матча допустил ошибку, и нам забили.

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    Отмененные голы? Немножко сказались, но мы постарались быстро заиграть эти моменты», — приводит слова Коваленков «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка..VrezNews1 /football/2023/03/05/dinamo-krylja_sovetov/

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