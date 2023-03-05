«Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Победу команде Славиши Йокановича принес точный удар Константина Тюкавина в компенсированное арбитром время. Результативная передача на счету Даниила Скопинцева.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Крылья Советов 1:0
Голы: : (17'), : (35'), : (77'), 1:0 Константин Тюкавин (90+1') Динамо: Элазар Даса (Сергей Паршивлюк, '), Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Александр Кутицкий (Матиас Норманн, 46'), Даниэль Мишкич (Константин Тюкавин, 57'), Николас Маричал (Саба Сазонов, 44'), Муми Нгамал, Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Фёдор Смолов, Арсен Захарян Крылья Советов: Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов (Дмитрий Цыпченко, 87'), Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Garre B. (Александр Зуев, 74'), Юрий Горшков (Николай Рассказов, 73'), Александр Коваленко, Иван Ломаев, Амар Рахманович (Максим Витюгов, 64'), Владислав Шитов (Pisarskiy V., 63') Предупреждение: Фёдор Смолов (68')
Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.