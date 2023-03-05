«Интер» — «Лечче»: счет 2:0, обзор голов

В Милане состоялся матч 25-го тура Серии А чемпионата Италии, в которомпобедил

Счет ударом в «девятку» открыл Генрих Мхитарян. Лаутаро Мартинес во втором тайме счет удвоил и помог «Интеру» выиграть с комфортным отрывом.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лечче 2:0 Голы: 1:0 Генрих Мхитарян (29'), 2:0 Лаутаро Мартинес (53') Интер: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Danilo D`Ambrosio, 78'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 78'), Генрих Мхитарян (Марсело Брозович, 71'), Робин Гозенс (Маттия Дзанотти, 90'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Ромелу Лукаку, 71') Лечче: Федерико Ди Франческо (Ламек Банда, 82'), Ассан Сесай, Габриэл Стрефезза (Реми Уден, 57'), Юссеф Мале (Алексис Блен, 57'), Мортен Юльманн, Хоан Гонсалес (Торир Йоханн Хельгасон, 82'), Джузеппе Пеццелла, Самуэль Юмтити, Алессандро Туйя (Симоне Романьоли, 65'), Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе

После встречи «Интер» сумел выйти на 2-е место в таблице Серии А с 50 очками, а «Лечче» с 27 баллами остался 14-м.