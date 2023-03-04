Поттер: Игроки боролись за победу и это позволяет нам продолжать двигаться вперёд

Главный тренервысказался относительно победы над(1:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Это было очень важно. Рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось сильно терпеть до забитого мяча, было непросто. Я думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме и хорошо атаковали. Мы были командой, которой есть что терять, игроки продемонстрировали сплочённость и характер. Это даёт нам точку опоры.

Людям не всё равно. Игроки хотят побеждать, а болельщики хотят, чтобы у нас всё было хорошо. Это была нервная победа в матче Премьер-лиги, учитывая счёт 1:0. Игроки боролись за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперёд.

Мы не можем контролировать критику и просто должны сосредоточиться на игре. Во вторник нас ждёт важный матч с Боруссией», — приводит слова Поттера BBC.

После этого матча «Челси», набравший 34 очка, остался на 10-й строке таблицы АПЛ. У «Лидса» 22 очка и 17-е место.