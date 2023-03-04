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    «Наполи» уступил «Лацио»

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    В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах проиграла «Лацио» со счетом 0:1.

    Матиас Весино
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    Матиас Весино

    Судьба встречи была решена на 67-й минуте, когда Матиас Весино принес победу своей команде. Все усилия неаполитанцев сравнять счет не увенчались успехом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Лацио 0:1
    Гол: 0:1 Матиас Весино (67') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ, Матиас Оливера (Карим Зедадка, 90'), Андре Замбо Ангисса (Элиф Элмас, 71'), Станислав Лоботка (Тангай Н'Домбеле, 82'), Пётр Зелиньски (Джованни Симеоне, 82'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 71'), Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия Лацио: Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери, 82'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 59'), Луис Альберто (Данило Катальди, 88'), Матиас Весино, Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Иван Проведель Предупреждения: Патрисио Габбарон (21'), Виктор Осимхен (63'), Маттео Канчелльери (89'), Адам Марушич (90 + 4')

    «Наполи» прервал серию из семи побед во всех турнирах. Неаполитанская команда имеет в своем активе 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У «Лацио» теперь 48 пунктов и 2-я строчка.

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