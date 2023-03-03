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    Люк де Йонг завершил карьеру в сборной Нидерландов

    Футбол Сборная Нидерландов ПСВ
    Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Люк де Йонг принял решение завершить карьеру в национальной команде своей страны.

    Люк де Йонг
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    Люк де Йонг

    «Я всегда считал честью выступление за сборную Нидерландов. Но я чувствую, что сейчас пришло наиболее подходящее время принять решение о прекращении выступлений за национальную команду, потому что в марте начинается квалификация к следующему чемпионату Европы.

    В ближайшие годы я хочу полностью сосредоточиться на игре за ПСВ», — приводит слова де Йонга NL Times.

    32-летний футболист выступал в национальной команде с 2011 года. Всего за команду он провел 38 матчей, забив 12 голов.

    В этом сезоне Люк Де Йонг провел 14 матчей за ПСВ, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

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