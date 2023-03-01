«Лестер» — «Блэкберн»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу над(2:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

На 33-й минуте встречи гости открыли счет. Защитники «Лестера» допустили ошибку, в результате которой игрок «Блэкберна» Тайрис Долан нанес точный удар по воротам — 1:0.

На 53-й минуте игрок гостей Сэмми Шмодикс пробил из-за пределов штрафной и удвоил преимущество своей команды.

На 67-й минуте «Лестер» побежал отыгрываться. Нападающий хозяев Келети Ихеаначо получил пас от Харви Барнса после стремительной контратаки и легко переиграл вратаря.

Футбол. Англия. Кубок ФА Лестер — Блэкберн Роверс 1:2 Голы: 0:1 Tyrhys Dolan (33'), 0:2 Самуэл Смодикс (52'), 1:2 Келечи Ихеаначо (67') Лестер: Даниэль Иверсен, Рикарду Перейра (Тимоти Кастань, 73'), Даниэль Амарти, Ваут Фас, Люк Томас (Виктор Кристансен, 57'), Деннис Прает (Келечи Ихеаначо, 58'), Бубакари Сумаре (Нампалис Менди, 74'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тете (Патсон Дака, 74'), Джейми Варди, Харви Льюис Барнс Блэкберн Роверс: Сэм Галлахер (Jack Vale, 76'), Tyrhys Dolan, Самуэл Смодикс, Райан Хеджес (Ashley Phillips, 85'), Тайлер Мортон (Джон Бакли, 85'), Льюис Трэвис, Harry Pickering, Dominic Hyam, Hayden Carter, Joe Rankin-Costello (Callum Brittain, 61'), Эйнсли Пирс Предупреждения: Люк Томас (16'), Самуэл Смодикс (83'), Келечи Ихеаначо (84'), Нампалис Менди (90 + 4')

Следующий матч «Лестер» сыграет 4 марта в рамках 26-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 24 очками в активе.

«Блэкберн» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура Чемпионшипа.