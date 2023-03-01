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    «Фулхэм» прошел в четвертьфинал Кубка Англии

    «Фулхэм» — «Лидс»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Фулхэм Лидс
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своем поле победил «Лидс» со счетом 2:0.

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    Фрагмент матча

    В первом тайме счет открыл Жоау Пальинья. Во второй половине встречи Манор Соломон увеличил разрыв в счете.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Фулхэм — Лидс 2:0
    Голы: 1:0 Жоау Палинья (21'), 2:0 Манор Соломон (56') Фулхэм: Марек Родак, Седрик Суареш (Кенни Тете, 90'), Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Жоау Палинья (Харрисон Рид, 81'), Гарри Уилсон (Виллиан, 82'), Андреас Перейра, Манор Соломон (Бобби Рид, 81'), Александр Митрович (Винисиус Карлос, 69') Лидс: Вильфред Диньян Ньонто (Джек Харрисон, 64'), Жоржиньо Рюттер (Патрик Бэмфорд, 63'), Крисенсио Саммервилл, Марк Рока (Бренден Ааронсон, 74'), Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Хуниор Фирпо, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Люк Эйлинг, Иллан Меслье

    Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Ман Сити», «Блэкберн», сенсационно обыгравший «Лестер», и «Брайтон».

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