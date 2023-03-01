Владелец «Лидса»: в Англии тратят слишком много денег

Владелец «Лидс Юнайтед»считает, что в АПЛ тратят много денег на трансферы и зарплаты игрокам. Он считает, что владельцам клубов нужно более эффективно управлять деньгами.

«Разрыв между Премьер-лигой и другими европейскими лигами огромен, но, на мой взгляд, мы тратим слишком много денег.

Мы слишком много платим игрокам и слишком много платим за то, чтобы подписать их. Я поклонник Де Лаурентиса в "Наполи", особенно в этом сезоне. То, как он управляет финансами клуба, действительно впечатляет, и он получает результат. Я думаю, что вся Премьер-лига немного ленива. Мы используем деньги, потому что их много, но на самом деле нет необходимости тратить столько», — приводит слова Радриццани DAZN.

У «Лидса» 22 очка в 24 матчах сезона. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.