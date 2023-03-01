ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданПочеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • 00:57
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бристоль Сити»
  • 00:54
    • «Ювентус» победил «Торино», дважды проигрывая в счете
  • 22:47
    • «Рома» проиграла «Кремонезе» в матче Серии А
  • 21:33
    • «Краснодар» победил ЦСКА, но не смог пройти в полуфинал Кубка России
  • 01:12
    • «Лион» обыграл «Гренобль» в 1/4 финала Кубка Франции
    Все новости спорта

    Владелец «Лидса»: в Англии тратят слишком много денег

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лидс
    Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани считает, что в АПЛ тратят много денег на трансферы и зарплаты игрокам. Он считает, что владельцам клубов нужно более эффективно управлять деньгами.

    Андреа Радриццани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Радриццани

    «Разрыв между Премьер-лигой и другими европейскими лигами огромен, но, на мой взгляд, мы тратим слишком много денег.

    Мы слишком много платим игрокам и слишком много платим за то, чтобы подписать их. Я поклонник Де Лаурентиса в "Наполи", особенно в этом сезоне. То, как он управляет финансами клуба, действительно впечатляет, и он получает результат. Я думаю, что вся Премьер-лига немного ленива. Мы используем деньги, потому что их много, но на самом деле нет необходимости тратить столько», — приводит слова Радриццани DAZN.

    У «Лидса» 22 очка в 24 матчах сезона. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет первое кубковое «Эль Класико»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • В первой плей-офф игре «Авангард» задерет планку результативности
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры