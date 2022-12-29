«Лидс» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Прошла у гостей атака с ходу, Марез получил шанс на удар из пределов штрафной, Меслье отразил мяч, но прямо на ногу Родриго, который моментально добил в цель.
На 51-й минуте Грилиш совершил перехват в центре поля, протащил мяч в штрафную и сделал передачу Холанну на пустые ворота, в которые Эрлинг не промахнулся.
На 64-й минуте Холанн получил мяч у линии штрафной «Лидса», далее разыграл стеночку с Грилишем и в касание пробил в угол ворот.
Хозяева отыграли один мяч на 73-й минуте. После подачи от угла поля Паскаль Стрёйк из борьбы нанёс удар головой — мяч от рук Эдерсона залетел в сетку ворот.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Манчестер Сити 1:3
Голы: 0:1 Родриго Эрнандес (45 + 1'), 0:2 Эрлинг Холанд (51'), 0:3 Эрлинг Холанд (64'), 1:3 Паскаль Стрёйк (73') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен (Люк Эйлинг, 65'), Робин Кох, Лиам Купер (Диего Льоренте, 72'), Паскаль Стрёйк, Сэм Гринвуд, Адам Форшоу (Матеуш Клих, 66'), Марк Рока, Бренден Ааронсон (Дарко Джаби, 83'), Родриго (Джо Джелхардт, 72'), Degnand Wilfried Gnonto Манчестер Сити: Джек Грилиш (Филип Фоден, 73'), Эрлинг Холанд, Рияд Марез (Коул Палмер, 88'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Рико Льюис (Жоау Канселу, 68'), Кевин Де Брёйне, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Эдерсон Предупреждения: Рико Льюис (62'), Матеуш Клих (70'), Degnand Wilfried Gnonto (71'), Родриго Эрнандес (81'), Сэм Гринвуд (85')