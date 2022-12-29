«Лидс» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Лидс» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Прошла у гостей атака с ходу, Марез получил шанс на удар из пределов штрафной, Меслье отразил мяч, но прямо на ногу Родриго, который моментально добил в цель.

На 51-й минуте Грилиш совершил перехват в центре поля, протащил мяч в штрафную и сделал передачу Холанну на пустые ворота, в которые Эрлинг не промахнулся.

На 64-й минуте Холанн получил мяч у линии штрафной «Лидса», далее разыграл стеночку с Грилишем и в касание пробил в угол ворот.

Хозяева отыграли один мяч на 73-й минуте. После подачи от угла поля Паскаль Стрёйк из борьбы нанёс удар головой — мяч от рук Эдерсона залетел в сетку ворот.