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    Итальянский журналист: Ваш хваленый Дзюба даже в Турции умудрился провалиться

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    Итальянский журналист Россано Доннини считает, что уровень футбола в России упал в последние годы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «В 1990-х годах у вас был самобытный "Спартак" Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал "Локомотив" Юрия Семина.

    В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и "Зенит" Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга еще и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!

    В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причем попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию.

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    Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний "Монако" — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ "Ференцварошу". А Миранчук в "Аталанте" два сезона просидел в запасе», — приводит слова Доннини «Спорт-Экспресс».

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