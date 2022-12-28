Итальянский журналист: Ваш хваленый Дзюба даже в Турции умудрился провалиться

Итальянский журналистсчитает, что уровень футбола в России упал в последние годы.

«В 1990-х годах у вас был самобытный "Спартак" Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал "Локомотив" Юрия Семина.

В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и "Зенит" Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга еще и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!

В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причем попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию.

Ну а что сейчас: Кокорин на Кипре и Черышев в одном из аутсайдеров серии В? Ваш хваленый Дзюба даже в чемпионате Турции умудрился провалиться!

Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний "Монако" — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ "Ференцварошу". А Миранчук в "Аталанте" два сезона просидел в запасе», — приводит слова Доннини «Спорт-Экспресс».