Пеле попрощался с семьёй, состояние здоровья легенды футбола ухудшилось

Состояние легендарного экс-нападающего сборной Бразилииухудшилось, сообщает бизнесмен

«Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьёй и друзьями.

Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается всё больше», — написал Халид в соцсетях.

Напомним, что Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он был вынужден провести Рождество в больнице.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.

Состояние легенды мирового футбола постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.