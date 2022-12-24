Канчельскис: Нельзя проводить чемпионат мира зимой, многие команды не готовы

Бывший футболиствысказал мнение о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Я ещё перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы.

Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.

Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой — хорошая идея. Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.

Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», — сказал Канчельскис Чемпионату.