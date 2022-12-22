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    Каррагер: Я восхищаюсь Роналду и его силе духа

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    Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер оценил игру форварда Португалии Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не большой поклонник Роналду, но это не из-за его футбольных способностей. На самом деле я так восхищаюсь им и его силой духа, что просто нахожу это невероятным.

    Он, наверное, один из самых сильных в моральном плане, потому что на протяжении всей карьеры его сравнивали с Месси, как бы хорош он ни был.

    Он никогда не мог сидеть сложа руки и говорить: "Я лучший", потому что постоянно слышал: "Ты не так хорош, как Месси". И я не могу не восхищаться этим стремлением», — сказал Каррагер liverpoolecho.

    Напомним, что сборная Португалии вылетела из чемпионата мира в 1/4 финала в матче с Марокко (0:1). Роналду вышел на поле во втором тайме и не смог помочь своей команде.

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