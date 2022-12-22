Каррагер: Я восхищаюсь Роналду и его силе духа

Бывший защитник сборной Англииоценил игру форварда Португалии

«Я не большой поклонник Роналду, но это не из-за его футбольных способностей. На самом деле я так восхищаюсь им и его силой духа, что просто нахожу это невероятным.

Он, наверное, один из самых сильных в моральном плане, потому что на протяжении всей карьеры его сравнивали с Месси, как бы хорош он ни был.

Он никогда не мог сидеть сложа руки и говорить: "Я лучший", потому что постоянно слышал: "Ты не так хорош, как Месси". И я не могу не восхищаться этим стремлением», — сказал Каррагер liverpoolecho.

Напомним, что сборная Португалии вылетела из чемпионата мира в 1/4 финала в матче с Марокко (0:1). Роналду вышел на поле во втором тайме и не смог помочь своей команде.